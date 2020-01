Secondo quanto riporta il Daily Mirror, l'Inter ha fatto un tentativo per prendere Emre Can in questa finestra di mercato. I rapporti tra bianconeri e nerazzurri, però, sono ancora freddissimi e Paratici ha declinato la richiesta di Marotta. Su Emre Can resta il forte interesse dell'Everton, club che però è grande rivale del Liverpool dove il tedesco ha giocato prima di trasferirsi alla Juventus. Anche lo United vuole il giocatore ma pure i Red Devils sono super rivali dei Reds. Cosa sceglierà di fare Emre Can?