Dopo l'annuncio a sorpresa del divorzio imminente tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo, il porotghese avrebbe iniziato a guardarsi attorno per non restare 'disoccupato' al rientro dal Qatar. Potrebbe anche non andare molto lontano, dato che dall'Inghilterra fanno sapere come l'Arabia Saudita sia un opzione valida per il suo futuro. Come riportato dal Telegraph infatti, nei prossimi giorni potrebbero arrivare offerte superiori rispetto a quella presentata dall'Al-Hilal di 145 milioni a stagione.