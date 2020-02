Joao Cancelo è sul mercato. Secondo il Sun, sarebbe questa la decisione presa dal Manchester City per il terzino portoghese ex Juventus e Inter. Arrivato in Italia in prestito dal Valencia alla corte di Spalletti nel 2017, i nerazzurri non esercitarono il riscatto per via del prezzo elevato e così approdò alla Juve di Allegri, dove non lasciò il segno. Da qui, il trasferimento ai Citizens e anche qui, non è mai riuscito a persuadere Guardiola. Per questo la dirigenza del club inglese avrebbe messo sul mercato Cancelo, che potrebbe ridiventare un’idea di mercato di Marotta e Ausilio. Stando sempre al quotidiano britannico, la sua valutazione rimane alta, 40 milioni di euro, ma all’Inter ci sarebbe un giocatore che fa gola al Manchester City, ovvero Lautaro Martinez, che Guardiola ha già individuato come futuro erede di Aguero.