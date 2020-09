Obiettivo concreto dell’Arsenal, Houssem Aouar sarebbe più lontano dai Gunners. Questo perché, come rivela il Sun, il club londinese ha ritenuto eccessiva la richiesta di 48 milioni di euro formulata dal Lione, che si tiene stretto il suo gioiellino francese. Il presidente dell’OL Jean Michel-Aulas è un osso duro in sede di mercato, lo ha capito anche la Juventus, altra grande estimatrice del classe ’98, quando ha provato a sondare il terreno per il giocatore, spaventata dai 70 milioni di euro di richiesta del vulcanico numero uno francese. Adesso che mancano due settimane alla fine del mercato il costo del cartellino è inevitabilmente sceso, ma chi vuole Aouar deve comunque sborsare una grossa cifra.