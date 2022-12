Il nome di Milinkovic-Savic è destinato a restare in orbita Juve almeno fino al termine dell'estate, con la concorrenza che è pronta a dare battaglia ai bianconeri. In queste ultime ore sarebbe entrata in scena anche l'Arsenal, che stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun avrebbe creato una corsia preferenziale per arrivare al serbo.