Avrebbe del clamoroso quello che sta emergendo in Inghilterra in queste ore. Stando a quanto riportato dal Daily Mail infatti, l'Al-Nassr starebbe pensando di affiancare a Cristiano Ronaldo un altro nome ad effetto. Si tratta del tedesco Marco Reus, in forza al BVB e per il quale il club arabo sarebbe disposto ad offrirgli fino a 20 milioni di euro annui, più del doppio attuale.