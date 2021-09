Punzecchiato dain più occasioni, in bilico negli ultimi giorni della sessione di mercato estiva, sul futuro prossimo diallac'è un grosso punto di domanda. Le prestazioni dello svedese, in questa prima parte di stagione, non hanno totalmente convinto e il club potrebbe decidere di sacrificarlo già a gennaio. Ad alimentare questa ipotesi, un'indiscrezione proveniente dall'Inghilterra, più precisamente dal Mirror.IPOTESI DI MERCATO - Dejansarebbe uno dei primi nomi nella lista degli acquisti di Fabio. Più di qualcosa non sta funzionando in casa, che occupa l'undicesimo posto in Premier League ed è reduce da 3 sconfitte consecutive. Per questo, è probabile che il club di Londra possa investire pesantemente già a gennaio. Qui entra in gioco il nome di Kulusevski, profilo ben conosciuto da Paratici. Inoltre, un primo contatto tra i club ci sarebbe già stato in Svezia, dove alcuni osservatori degli Spurs avrebbero visionato dalle tribune la partita di Champions League tra