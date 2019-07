Non è un mistero che Sami Khedira sia considerato uno dei possibili partenti in casa Juventus. Il centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014, non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, che preferisce giocatori con caratteristiche diverse. Così, il divorzio sembra ormai scontato. Negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse del Fenerbahce, che però non ha trovato il gradimento del diretto interessato. Così, ha preso corpo un’altra clamorosa ipotesi: il trasferimento in Premier League. In Inghilterra, infatti, lo aspetterebbe l’Arsenal di Unai Emery, reduce dalla sconfitta in finale di Europa League contro il Chelsea. Il grande riscatto parte dall’acquisto di top player e Khedira fa parte dei giocatori di notevole spessore tecnico. In queste ore si è sparsa la voce di un presunto incontro tra il centrocampista ed i vertici dei Gunners a Londra. Attualmente non ci sono prove certe, ma l’avvicinamento tra le due parti sembra procedere in maniera piuttosto rapida.