Secondo quanto riporta il Birmingham Mail, il Wolverhampton ha messo nel mirino il centrocampista della Juventus Sami Khedira. Il tedesco va in scadenza di contratto con la Juventus nel 2021 e l'addio in estate è possibile. L'ex Real Madrid era appena rientrato in campo dopo un infortunio al ginocchio e l'operazione dello scorso dicembre. La Premier però è un campionato che ha sempre affascinato il centrocampista bianconero, ora fidanzato con la calciatrice ​Melanie Leupolz, che a sua volta potrebbe trasferirsi in Premier in estate.