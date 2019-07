Moise Kean è pronto a diventare oggi a tutti gli effetti un nuovo attaccante dell'Everton. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, arriverà anche l'ufficialità del trasferimento del centravanti classe 2000 in Premier League. Che, come racconta il Daily Mail in Inghilterra, ha rifiutato il trasferimento all'Arsenal, dopo che i Gunners non gli hanno garantito un posto da titolare in vista della prossima stagione. Ecco spiegato il motivo del trasferimento all'Everton.