L'affare tra Juventus ed Everton per il trasferimento di Moise Kean in Inghilterra è ormai in dirittura d'arrivo. A sorpresa, però, secondo quanto racconta Sky Sports, potrebbe essere inserita una clausola di riacquisto all'interno del contratto del centravanti classe 2000. Secondo la fonte inglese, infatti, il costo del suo cartellino sarà di poco meno di 30 milioni di euro e il club bianconero potrebbe "prenotare" un riacquisto nelle prossime estati di mercato per 40 milioni.