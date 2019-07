Stando a quanto riportato dal Mirror, Juventus ed Everton hanno trovato l'accordo per Moise Kean, pronto a trasferirsi in Premier. Nel contratto del giocatore non ci sarà la recompra a favore dei bianconeri. Insomma, si è vicini alla chiusura dell'affare. Il giocatore ha già dato il suo okay all'operazione, ha scelto il club di Liverpool, che sarà la prossima tappa della sua carriera. Moise è consapevole: con Sarri non avrebbe avuto lo spazio che in questo momento sa di meritare e di necessitare. Dunque, l'accordo con i Toffees. Manca un ultimo sì e il giocatore potrà volare in Inghilterra per proseguire in Premier la sua crescita.