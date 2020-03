La Juventus è a caccia di un numero 9 under 30 per affiancare Ronaldo, aprirgli li spazi e mandarlo in porta. Nomi? Tutti profili da novanta: da Gabriel Jesus a Harry Kane, da Timo Werner a Mauro Icardi, già trattato in estate prima che l'argentino si trasferisse al Psg. Ma c'è un giocatore che ha messo la Juventus in cima ai propri desideri: si tratta proprio dell'attaccante del Tottenham Harry Kane, che secondo il Sun è pronto a lasciare gli Spurs per fare il grande salto in una big europea. Su Kane ci sono anche i due Manchester, ma i bianconeri sono la prima scelta dell'inglese se dovesse lasciare il Tottenham.