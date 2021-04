Dall’Inghilterra avanzano una clamorosa ipotesi di mercato per Harry Kane: stando a quanto scrive la stampa britannica, il Manchester United starebbe pensando all’attaccante del Tottenham. I Red Devils non sarebbero soddisfatti del rendimento di Cavani, per questo vorrebbe puntellare il reparto offensivo con un nuovo colpo e il nome dell’inglese manderebbe in visibilio i tifosi della squadra di Solskjaer. Si parla di un affare da circa 80 milioni di euro, per un giocatore accostato anche alla Juventus in sede di mercato.