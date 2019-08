La Juventus non guarda soltanto ai possibili acquisti per rinforzare la prima squadra di Maurizio Sarri, ma anche in ottica futura. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Sam Greenwood, talentuoso attaccante classe 2002 che milita nell'Arsenal Under 18. L'obiettivo è quello di chiudere l'affare entro il prossimo 2 settembre, così da rinforzare la rosa della Primavera di Lamberto Zauli o, in alternativa, di tenerlo come obiettivo per la prossima estate.