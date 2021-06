Non solo il futuro di Cristiano Ronaldo, il rinnovo di Dybala e l’assalto a Locatelli. Il mercato della Juventus spazia anche in altri campi, come la ricerca del post-Buffon, ovvero il secondo portiere. Stando a quanto riporta The Athletic, per il ruolo di vice-Szczesny la dirigenza bianconera starebbe seguendo anche Sergio Romero, occasione a parametro zero dato che è attualmente senza squadra dopo la fine dell’avventura al Manchester United. La concorrenza è rappresentata dal Celta Vigo e dall’Everton.