9









C'è una prima offerta della Juventus per Paul Pogba. E vi forniamo subito uno spoiler: non sarà accettata. No, non ci sono margini per un ritorno in bianconero, almeno con questa proposta qui: la Juve, infatti, sta pianificando l'offerta di trasferimento dallo United a gennaio facendo leva sulle parole di Raiola, che ha sostenuto come il centrocampista non firmerà il rinnovo di contratto che scade nel 2022.



L'ADDIO DI PAUL - Pertanto, Paul sembra destinato a lasciare lo United nelle prossime due finestre di mercato, a partire da questa immediatamente in arrivo nel mese di gennaio. I bianconeri - stando a quanto riferisce il Daily Express - stanno lavorando su un'offerta che vedrebbe il prestito a gennaio e poi l'acquisto a titolo definitivo a giugno. L'obiettivo è anticipare le mosse di Psg e Real Madrid. Il tabloid la prende in maniera ironica: "La Juve così sta scherzando...".