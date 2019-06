Un'indiscrezione dall'Inghilterra: la Juventus sta sondando il terreno per Dwight McNeil. Si tratta di un esterno offensivo giovanissimo, di proprietà del Burnley, che è stato grande protagonista del Mondiale U20 con la sua Nazionale. Esterno molto veloce, la Juventus di Sarri lo vorrebbe come giovane giocatore da inserire e far crescere in un organico esperto. Il club inglese però chiede 30 milioni di sterline per il giovane McNeil che in poco meno di 6 mesi in prima squadra ha segnato 3 gol e fornito 5 assist.