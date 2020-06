1









Il Chelsea ha grandi piani per il mercato estivo. Già annunciato Ziyech, ad un passo da Werner ed in piena corsa per Kai Havertz, le strategie dei Blues non si concentrano solo sulle entrate. Stando a quanto riporta il Daily Mail, N’Golo Kantè sarebbe nel mirino di almeno tre top club, ovvero Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid. Le società sarebbero disposte ad intavolare con il Chelsea una trattativa per il centrocampista francese campione del mondo, con i londinesi disposti a trattare, ma partendo dalla cifra di 70 milioni di euro.