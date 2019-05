Maurizio Sarri? No, Pep Guardiola o Mauricio Pochettino. E' quanto riporta Sky Sports Uk, che ha interpellato il giornalista Adam Digby per provare a chiarire la situazione riguardante la panchina della Juventus. Secondo i media inglesi, il tecnico del Chelsea non sarebbe più in pole per il dopo Allegri, con i bianconeri che starebbero puntando su altri due profili: l'allenatore del Manchester City e quello del Tottenham, finalista di Champions League.