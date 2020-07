1









La Juve su Adama Traore, l'esterno con una velocità fulminante del Wolverhampton. Scoperta del club inglese piace molto a Maurizio Sarri, che avrebbe messo gli occhi su di lui come esterno destro, nonostante la grande concorrenza. A svelarlo è l'edizione britannica di ESPN, che mette la Juve in prima fila con Manchester City e Barcellona.



Ha da poco vinto il premio come giocatore più migliorato nell'ultimo anno in premier League, una vera e propria esplosione che l'ha messo al centro del mercato. Quanto costa? Circa 80 milioni di sterline, poco meno di 90 milioni di euro. Ma ci sono due condizioni per il suo addio: la mancata qualificazione in Champions League - i Wolves sono al 6° posto - e una spinta del giocatore. La piccola enclave portoghese in Inghilterra può vantare anche la grande amicizia di Jorge Mendes, sempre un alleato...