Il futuro di Joao Cancelo alla Juventus è sempre più in bilico. Il terzino portoghese non sarebbe congeniale all'idea di calcio di Maurizio Sarri, che richiede ai terzini un grande sforzo anche e soprattutto in fase difensiva. Motivo per cui il Manchester City è pronto all'assalto sul mercato, con 50-60 milioni di euro sul piatto per convincere i bianconeri alla cessione. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, c'è un nome su tutti sul taccuino di Fabio Paratici: si tratta di Kieran Trippier, terzino reduce da una grande stagione con la maglia del Tottenham. Il costo? Gli Spurs chiedono almeno 30 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro.