Il piano c'è e Andrea Agnelli sta provando ad attuarlo. In tutti i modi. A raccontarlo è il tabloid Daily Mail, secondo cui il presidente juventino avrebbe un vero sogno da percorrere: Zinedine Zidane, amico ormai di vecchia data. Ebbene, il tecnico francese potrebbe presto abbandonare il Real proprio per i bianconeri, anche se Zidane al Madrid ha un accordo fino al 2022. Chissà che a giugno non possa sorprendere tutti, magari con una rescissione consensuale. La Juve è pronta a offrire un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno per sostituire Maurizio Sarri dalla prossima stagione.