Una semplice chiacchierata, che ha fatto sognare tifosi e appassionati di calcio. Francia-Portogallo di domenica 11 ottobre è stata anche Mbappé contro Cristiano Ronaldo. Un incrocio tra chi ha fatto la storia del calcio e chi ha iniziato a scriverla, e c’è chi sogna di vederli giocare assieme. Ma dall’Inghilterra riportano uno scenario opposto. Come scrive il Mirror, la Juventus si starebbe muovendo per l’asso del Psg: i bianconeri sarebbero pronti al sacrificio di Cristiano Ronaldo, offrendolo ai parigini per arrivare a Mbappé. Affare da 397 milioni di euro.