Stando a quanto riporta la stampa inglese, Mesut Ozil sarebbe stato offerto alla Juventus in sede di mercato. E non soltanto una volta, ma bensì 5. È quanto scrivono in Inghilterra, proponendo uno scenario in cui il trequartista inglese è stato più volte accostato ai bianconeri, che hanno sempre rivolto 2 di picche ai Gunners. Perché? Questione di ingaggio: infatti, alla luce dell’elevato stipendio, l’ipotesi non ha mai scaldato la dirigenza della Juve.