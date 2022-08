Westonè l'uomo in uscita? Potrebbe essere lui a far spazio ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha rotto ogni possibilità di accordo con il Manchester United, costringendo la Juventus a rivedere i piani. Anche e soprattutto per quanto riguarda le possibili cessioni.Secondo quanto raccolto dal Telegraph, in Inghilterra, un nome potenzialmente buono per l'addio potrebbe essere quello di Weston McKennie: il centrocampista americano garantirebbe una super plusvalenza e numericamente sarebbe pronto a fare spazio all'argentino Paredes. Allegri vuole un regista e potrebbe così sacrificare il suo incursore. Per gli inglesi, il suo nome è già finito nelle chiacchiere con lo United, ma da Manchester hanno risposto picche.