Il dialogo tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè in occasione della gara di Nations League tra Francia e Portogallo ha dato il via alle più disparate suggestioni di mercato in ottica Juve. E in Inghilterra tale suggestione prende anche le forme di una cifra mostruosa. Quasi 400 milioni di euro, per la precisione 397. Questo sarebbe il mastodontico ammontare dell'offerta che la Juventus, secondo il Mirror, avrebbe intenzione di avanzare al Paris Saint-Germain per Mbappè. Un'operazione nella quale sarebbe coinvolto anche Ronaldo, già nel mirino del PSG.