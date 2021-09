Il Mirror, giornale inglese, ha parlato della crisi di risultati dellae provato ad abbozzare un'analisi. In questa, si sottolinea la mancanza di reti della squadra bianconera: "I numeri difensivi sono preoccupanti, ma c'è una mancanza di gol altrettanto allarmante: solo le neopromosse Salernitana, Venezia ed Empoli hanno segnato meno dei quattro gol della Juve in questa stagione, con Inter, Roma e Lazio tutte comodamente in doppia cifra. Inevitabilmente si tornerà a parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo ; la superstar portoghese ha segnato 101 gol in tre stagioni alla Juve, aiutandoli a vincere cinque trofei tra cui due scudetti. La minaccia offensiva principale per la Juve è ora Alvaro Morata - che ha segnato solo 11 gol in campionato la scorsa stagione - insieme al rientrante Moise Kean e al volubile Paulo Dybala."