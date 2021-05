Il direttore tecnico del Paris Saint-Germain Leonardo sta giocando una partita importantissima, al pari della lotta al vertice che sta affrontando la squadra: i rinnovi di Neymar e Mbappé. Se per il primo la strada sembra in discesa anche alla luce della sua recente apertura, per il francese non si può dire lo stesso. Di recente il campione del mondo ha espresso i suoi malumori per il trattamento riservatogli in Francia, sintomo di come si stia guardando attorno. Il Real Madrid resta il club più quotato per il suo futuro ma, stando a quanto riporta il Mirror, ci sarebbero anche Liverpool, Manchester United, City e Juventus.