Paul Pogba è il primo nome sulla lista di Fabio Paratici alla voce "centrocampisti", il sogno che la Juventus vuole trasformare in obiettivo concreto e fattibile. Il francese ha già manifestato la volontà di lasciare il Manchester United, ma ad Old Trafford lo libereranno soltanto di fronte ad un'offerta irrinunciabile (siamo ben oltre i 100 milioni di euro). I bianconeri, d'altra parte, hanno già deciso: una follia sul mercato sarà ammessa (solo) per Pogba. Secondo il Sunday Express, per abbattere la valutazione del "Polpo" la Juve vorrebbe offrire due contropartite ai Red Devils: non solo Paulo Dybala, anche Alex Sandro sarebbe sacrificabile per il "Pogback".