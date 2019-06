La Juventus ha provato l'assalto a Mohamed Salah, grande protagonista della vittoria del Liverpool in Champions League nell'ultima stagione ai Reds. Il gioiello egiziano, che ha siglato il rigore che ha aperto la finale di Madrid contro il Tottenham, sarebbe stato tentato dai bianconeri e dal Real Madrid, secondo quanto riportato dal Daily Mirror dall'Inghilterra.



CHE OFFERTA! - La Juventus, al pari dei Blancos, avrebbe messo sul piatto addirittura 150 milioni di sterline, pari 170 milioni di euro, per assicurarsi il cartellino di Salah, che però ha deciso di restare al Liverpool almeno per la prossima stagione. L'egiziano, però, ha lasciato aperta la porta a un suo trasferimento, a Torino o a Madrid, per l'estate del 2020.