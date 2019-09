Occhi su De Gea. Completamente bianconeri. La Juve non molla il portiere spagnolo: a raccontarlo è il Daily Mail, tra i principali tabloid britannici, che sottolinea come un forte indizio sia rappresentato anche dal mancato rinnovo tra l'estremo difensore e il Manchester United. Se tutto era praticamente apparecchiato, come mai non è arrivata la firma, né è in programma? Che Paratici abbia fiutato l'affare? Chissà.



DALL'INGHILTERRA - Da Londra fanno bene i conti nella rosa juventina: Buffon resterà verosimilmente solo per questa stagione, Szczesny non è certo di rimanere perché pure per la Juventus un nome più appetibile in porta potrebbe servire. Pure per una storia di marketing. E allora, chi meglio dello spagnolo? Pochi, pochissimi. Forse nessuno, considerato lo status perennemente in bilico di De Gea. Che è sul mercato, e in un mercato che la Juve conosce bene. Con lo United i rapporti sono ottimi: se ne riparlerà certamente, magari con Dybala e Pogba seduti allo stesso tavolo.