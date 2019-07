Matthjis De Ligt si avvia ad ampie falcate verso la Juventus. Il difensore olandese lascerà a breve l'Ajax per trasferirsi a Torino. Il suo arrivo ha spinto in molti a pensare che vi potesse essere una cessione illustre nel reparto arretrato bianconero per far spazio al centrale difensivo. L'indiziato principale era considerato Leonardo Bonucci. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'addio dell'azzurro non è previsto. Anzi, la Vecchia Signora è convinta di poter impostare una difesa a tre da sogno, con De Ligt, Chiellini e Bonucci contemporaneamente in campo.