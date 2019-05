Ancora una partita per finire la stagione, ancora una partita per concludere l'esperienza al Bayern Monaco: James Rodriguez, a meno di clamorose sorprese, saluterà la Germania dopo la finale di DFB-Pokal in programma sabato. Il trequartista colombiano tornerà al Real Madrid dopo due anni di prestito, ma il suo futuro non dovrebbe essere neppure al Santiago Bernabéu: Zinedine Zidane non lo contempla nel proprio progetto tattico e i Blancos ascolteranno le offerte. Secondo quanto scrive il Daily Mail, le big d'Inghilterra si sono mosse per James (dall'Arsenal a Manchester United e Liverpool), ma in pole position c'è la Juventus.