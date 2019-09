La Juventus è interessata a tanti profili a parametro zero, in vista della prossima estate di mercato del 2020, in particolare tra quelli in scadenza nelle big di Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, ci sarebbero proprio i bianconeri in pole per l'acquisto di David De Gea, portiere del Manchester United, che sembra destinato a lasciare a fine stagione. Attenzione, però, anche alla concorrenza del Paris Saint-Germain, che in estate ha preso Keylor Navas dal Real Madrid.