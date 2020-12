Tra i tanti nomi accostati alla Juventus per puntellare il reparto offensivo (Milik, Giroud, Milik), sta prendendo quota anche quello di Odsonne Edouard, attaccante classe ’98 del Celtic. Ne sono sicuri in Inghilterra, con il Sun che dipinge ancora una volta il suo profilo in orbita bianconera ma non solo, perché ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del francese. Infatti, anche il club rossonero, sistemato il capitolo centrale difensivo, potrebbe regalare a Pioli un nuovo vice-Ibrahimovic, alla luce dei suoi guai fisici.