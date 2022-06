Uno di quelli che a lungo è stato obiettivo dichiarato del mercato della Juve, sembra ormai lontano anni luce dal vestire il bianconero. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, in uscita dal City dopo l'arrivo del gigante Herling Haaland e sul quale la Vecchia Signora aveva iniziato a sondare il terreno, salvo poi dirottare le proprie attenzioni su altri fronti. In queste ore però qualcosa potrebbe smuoversi definitivamente, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l'Arsenal sarebbe vicinissima a raggiungere un'intesa di massima, per una quadriennale da circa 190.000 sterline a settimana.