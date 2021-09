Titola così il Daily Mail, che fa il punto e riporta nuove notizie sul caso, escluso dalla gara della notte contro il Canada per aver violato il protocollo antiCovid. (IL FATTO QUI) Una spiegazione completa per la sua esclusione non è stata ufficialmente rivelata, l'allenatore Gregg Berhalter ha semplicemente affermato che McKennie aveva infranto la politica della squadra e si è rifiutato di entrare in ulteriori dettagli. Rispondendo dopo la gara: "Tornerà con l'Honduras? Non lo so".- E anche i compagni non sono apparsi molto felici. Tyler Adams del Lipsia, piuttosto deluso, ha raccontato: "Ovviamente non è una situazione ideale perché è un giocatore così importante, un personaggio importante per questa squadra. E' importante per ciò che fa in campo e fuori, per come unisce la squadra. Quindi sì, è un po' deludente". E Pulisic del Chelsea ha affermato: "Abbiamo cercato di non lasciare che l'intera situazione ci colpisse troppo. Ovviamente si tratta solo di mettere tutto da parte e concentrarsi sul compito da svolgere, davvero. E ovviamente, ci è mancato oggi, dobbiamo solo andare avanti e cercare di vincere le partite".La Juventus continua a considerarlo un pezzo importante nel progetto di Allegri, ma - scrive il Daily Mail - sente che la sua personalità potrebbe non essere adatta per un top club. Ha una disciplina rigorosa e non tollera che i giocatori disobbediscano alle regole della società o attirino pubblicità negativa mentre sono in nazionale. Il Daily Mail chiosa: "Sembra sempre più probabile che venga ceduto nella finestra di mercato di gennaio".