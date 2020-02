Juve forte su Willian del Chelsea il cui contratto con i Blues scade al termine della stagione. Secondo quanto riporta il Daily Express, i bianconeri sono fortemente interessati all'esterno brasiliano di 31 anni, allenato da Sarri nella scorsa stagione. Willian chiede un contratto di due anni per firmare il rinnovo con il club inglese che ancora non hanno messo sul piatto l'offerta giusta per il prolungamento del brasiliano che a partire dalla prossima stagione avrà un contendente in più per un posto da titolare: si tratta di Zyech per il quale il Chelsea ha trovato un accordo in vista della prossima stagione con l'Ajax.