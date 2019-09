Non c'è solo la Juve sulle tracce di Ivan Rakitic: secondo quanto riporta il Sun, infatti, anche Arsenal e Manchester United seguono il centrocampista del Barcellona. Il centrocampista croato era stato già trattato sul finale della scorsa edizione di calciomercato: i bianconeri hanno proposto a più riprese il passaggio del mediano a Torino, con una pedina di scambio niente male come Emre Can. Nulla da fare, anche per il volere del centrocampista tedesco, che negli ultimi giorni di mercato aveva ormai deciso di rimanere alla Juventus. Da lì, l'estromissione del suo nome dalla lista Champions stilata da Sarri. E la possibile decisione di abbandonare i bianconeri a fine anno.