Romelu Lukaku torna ad avvicinarsi all'Inter. Almeno così racconta il Daily Express dall'Inghilterra, che sottolinea come i nerazzurri siano pronti ad approfittare del "no" di Paulo Dybala al Manchester United, che ha allontanato il centravanti belga dalla Juventus, per mettere le mani sul classe '93. La fonte riporta un Ole Gunnar Solskjaer entusiasta dei giovani ammirati tra i Red Devils in queste prime amichevole estive e ansioso di vederli in campo ad altissimi livelli, al posto di Lukaku. Che torna ad avvicinarsi al club nerazzurro, pronto all'assalto.