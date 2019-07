Trattativa avviata per Kean all'Everton. Ecco quanto filtra da Sky Sport UK, che sottolinea come i bianconeri ormai si siano decisi a cedere il centravanti classe 2000. Giorni caldi, caldissimi, che vanno di pari passo con l'inserimento di Moise - il primo - nel gurppo allenato da Maurizio Sarri. Avrà il tempo? Chissà. Intanto, domani può essere già uno scoglio decisivo per agevolare l'uscita di Kean. E quindi l'entrata di soldi freschi per l'attaccante.



PARABOLA - La richiesta del nuovo tecnico è chiara: serve un centravanti, e serve pure bello forte. Uno in grado di aiutare Cristiano a far gol, che possa esaltare anche il lavoro dei centrocampisti e che possa dettare legge negli spazi stretti. Kean può farlo, ma da Torino lo ritengono ancora acerto. Probabilmente, a giocare un ruolo decisivo è stato pure l'atteggiamento in Under 21: alla vigilia di una gara decisiva, il 18 bianconero aveva dimostrato poco rispetto per le regole del gruppo. Un ritardo che gli è valso una punizione e una nuova prospettiva di carriera. Molto probabilmente, in Premier League.