Secondo il Daily Express Christian Eriksen, 27enne centrocampista danese che ha scelto di non rinnovare con il Tottenham, vuole giocare in Spagna: è sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid. La Juventus attualmente è in seconda fila. Una seconda fila che potrebbe scaldarsi a seconda dell'offerta che faranno i bianconeri, specialmente all'entourage del calciatore danese: come mostrato con Emre Can e Rabiot, i bianconeri sanno essere persuasivi soprattutto con gli agenti, grazie alle ingenti commissioni che destinano ai calciatori presi eventualmente a zero. Tutto da capire, insomma, il futuro di Eriksen. Che alla Juve non ha detto no, che però ha tutta l'Europa ai suoi piedi: deve solo scegliere.