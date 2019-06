E' atteso oggi il via libera del Chelsea a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è in Italia e attende il segnale definitivo di Roman Abramovich, che dovrebbe rispettare il gentlemen's agreement fissato negli scorsi mesi: lasciar partire l'ex Napoli senza richiedere alcun indennizzo. In Inghilterra sono sicuri, è questo il giorno decisivo per Sarri alla Juve: i media britannici assicurano che l'allenatore firmerà nei prossimi giorni il contratto con i bianconeri e sarà presentato giovedì a Torino.