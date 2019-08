Il Manchester United, archiviato il mercato in entrata, non vorrebbe privarsene. Eppure, come si legge sul Daily Express, le strategie in sede di trattative della Juventus sarebbero finalizzate al ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera. Così, l'obiettivo conclamato, secondo il giornale inglese, sarebbe di sfruttare le prossime due settimane - ed il conseguente interesse del Real per Neymar - per trovare tramite le cessioni i 150 milioni che servono per il centrocampista dei Red Devils. Trattativa che resta comunque complicata, visto che a Manchester sanno benissimo - come ha ricordato anche Gary Neville o lo stesso tecnico Solskjaer - che senza la possibilità di rimpiazzarlo, sarebbe solo un danno per la squadra.