La Juventus culla il sogno proibito di riaccogliere Paul, e contestualmente se riuscisse a vendere Cristianonon sarebbe male per le casse societarie. Dall'Inghilterra arriva la suggestione che potrebbe far verificare questi due scenari allo stesso tempo. Come ribadisce Sky Sports Uk, infatti, un'operazione che portasse Ronaldo al Manchester United in cambio di Pogba alla Juve sarebbe una soluzione che accontenterebbe tutti, dato anche che entrambi coi rispettivi club sono in scadenza di contratto l'anno prossimo.