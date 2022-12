E’ terminato in anticipo il Mondiale di Dusan Vlahovic, andato a segno nell’ultima gara giocata dai serbi prima di essere eliminati. La speranza di tutti i tifosi bianconeri è quella di trovarlo nella migliore condizione possibile al rientro dalla sosta, dando un contributo maggiore rispetto a quanto vista in questa prima parentesi. Intanto, si alimentano le voci sull’interesse di diverse big europee nei suoi confronti, con le maggiori sirene che suonano in Premier. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, il Chelsea e l’Arsenal avrebbero messo il nome dell’ex viola nella lista delle priorità, ma difficilmente Madama tratterà la cessione di DV9.