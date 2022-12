E' senza ombra di dubbio una delle rivelazioni di questi Mondiali in Qatar, tanto da essere finito al centro dell'interesse di diversi club europei. Stiamo parlando di Mohammed Kudus, classe 2000 in forza all'Ajax e che sta incantando con la sua nazionale. Su di lui c'è anche il forte interesse della Juve, che però dovrà fare i conti con il Tottenham di Antonio Conte che, stando a quanto riportato dal Sun sarebbe disposta ad offrire circa 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore.