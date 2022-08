Il nome di Nicolò Zaniolo è stato uno dei più discussi e monitorati dell'intera sessione di mercato della Juve, con i bianconeri che però hanno raffreddato la pista per poter intervenire su altri obiettivi. Ma non è del tutto escluso che Madama possa fare un tentativo per il giallorosso da qui al 31 agosto. Così come appare sempre più probabile un suo futuro a Londra. Già, perchè stando a quanto riportato dal Sun, in queste ultime ore anche il Chelsea avrebbe fatto un sondaggio per Zaniolo, aprendo così una vera e propria asta di mercato con un altro club londinese, il Tottenham di Conte e Paratici. I Blues però, dal canto loro avrebbero individuato in Pulisic la contropartita da girare al club capitolino nel caso in cui la trattativa vada in porto.