Christian Eriksen è uno tra i sogni di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo. I bianconeri, però, non hanno dato l'assalto al gioiello del Tottenham in questa estate di mercato. Il motivo? La concorrenza del Real Madrid, che al momento sembra però essersi diretto verso altri obiettivi, e il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2020 con gli Spurs. Non a caso, secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, la Juventus ha intenzione di tentare il colpo a parametro zero nell'estate del 2020, l'ennesimo di queste ultime estati di mercato.